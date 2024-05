Während Interview: Bayern-Fans feiern Tuchel

Tuchel schaute daraufhin hoch in die Bayern-Kurve. „Es ist nicht so, dass wir das nicht registrieren. Das sollte auch mal erwähnt werden“, meinte Ballack, während Tuchel zumindest kurzzeitig freudig lächelte. Auch nach dem Ende des Interviews klatschen die Fans noch einmal für den Noch-Bayern-Coach, der in dieser Saison keinen Titel mit dem Deutschen Rekordmeister bejubeln kann.