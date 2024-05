Watzke fiebert dem Finale entgegen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Bundesligist Borussia Dortmund fiebert dem Endspiel in der Champions League entgegen. "Das hat eine unfassbare Bedeutung. Der Super Bowl und das Endspiel in der Champions League sind die größten Ereignisse im Jahr", sagte Watzke beim Parlamentarischen Abend im Landtag in Düsseldorf anlässlich des 125-jährigen Bestehens des Westdeutschen Fußballverbandes.