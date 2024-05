"Wollen Großes leisten": BVB mit Zuversicht nach London

Mit Applaus und vielen aufmunternden Worten im Gepäck ist die Mannschaft von Borussia Dortmund am Freitagmittag zum Champions-League-Finale in London aufgebrochen. Rund 200 Fans verabschiedeten die BVB-Profis am Dortmunder Flughafen vor dem großen Duell mit Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Wembley-Stadion.