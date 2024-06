BVB ohne Reus - Hummels vor letztem Spiel?

Marco Reus beginnt sein letztes Spiel für Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen Real Madrid auf der Bank. BVB-Trainer Edin Terzic vertraut am Abend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Londoner Wembleystadion erwartungsgemäß auf jene Elf, die bereits Paris St. Germain im Halbfinale ausgeschaltet hatte.

Somit verteidigen vor Torhüter Gregor Kobel rechts Julian Ryerson, dessen Aufgabe es sein wird, Vinicius Junior aufzuhalten, Mats Hummels in seinem wahrscheinlich letzten BVB-Spiel, Nico Schlotterbeck und Ian Maatsen. Marcel Sabitzer und Emre Can besetzen das defensive Zentrum, eine Position weiter vorne spielt Julian Brandt. Die offensiven Außen werden Jadon Sancho und Karim Adeyemi sein, Niclas Füllkrug stürmt. Bei Real gibt Toni Kroos seinen Abschied: Der Weltmeister von 2014 beendet seine Karriere nach der Heim-EM, er steht in der Startformation.