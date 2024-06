Champions League: BVB-Fans sorgen für Gänsehaut-Moment

Gut 20 Minuten vor dem Anpfiff des Finals gegen Real Madrid wurde im BVB-Block ein großes Banner in die Höhe gehalten, auf dem in gelben Buchstaben auf schwarzem Grund zu lesen war: „Mit jedem Spiel und jedem Moment, der vergeht, denken wir an dich - Marcel, du fehlst!“

BVB-Fans denken an verstorbenen Kollegen

Doch nicht nur an Marcel alleine dachten die Dortmunder Anhänger kurz vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte seit dem Königsklassen-Finale 2013. Unter dem Banner war kurz darauf zu den Klängen von „You‘ll never walk alone“ auf zwei weiteren Spruchbändern zu lesen: „Dieser Tag ist auch für euch dort oben! In Gedenken an alle Dortmunder, die von uns gegangen sind.“