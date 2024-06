London ist schwarzgelb: BVB-Fans feiern Party im Hyde Park

15.000 BVB-Fans im Hyde Park, verstopfte U-Bahnen und Schwarzgelb, wohin das Auge sieht: Die Anhänger von Borussia Dortmund haben vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid den Ton in London angegeben und sich lautstark auf das Endspiel am Abend eingestimmt.

Erste Anlaufstelle war am Samstag das Fanfest im riesigen Hyde Park, wo schon am Mittag Tausende Fans der Westfalen ausgelassen sangen, Fußball spielten und sich mit "German sausages" stärkten. Auf mehreren Leinwänden, auf denen am Abend das Endspiel übertragen wird, wurden noch einmal die bisherigen Partien des BVB in der Königsklasse gezeigt.