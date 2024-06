NBA-Star Doncic zu Kroos: "Bitte hör nicht auf"

Zu gerne würde Kroos auch in die USA reisen, um bei den NBA-Finals vor Ort zu sein. "Wenn es die EM nicht geben würde, wäre ich nach dem Champions-League-Finale längst in Dallas. Das wäre ein Top-Moment, das ist schon beeindruckend gerade. Aber ich habe leider zu tun", hatte er zuletzt in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" gesagt. Auf seiner To-do-Liste für die Zukunft stehe ein Besuch in Dallas "sehr weit oben".