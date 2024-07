Champions League: Finale dahoam 2.0? Bayern-Boss: „Kann es nicht geben“

Sportvorstand Max Eberl sorgt im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee für einen Lacher. Denn wie der 50-Jährige klarstellt, ist - obwohl das Finale der Champions League 2025 in München stattfindet - eine Wiederholung des „Finale dahoam“ von 2012 nicht möglich.

Der FC Bayern ist zweifellos ein Verein zwischen bayerischem Heimatgefühl und den pompösesten Weltbühnen. Das ändert sich auch im Trainingslager der Münchner am Tegernsee nicht. Besonders auffällig ist das einmal mehr in der Saisonvorbereitung. Ehe sich der deutsche Rekordmeister auf die große Reise nach Südkorea begibt, macht er einen viertägigen Zwischenstopp im Heimatgebiet des Uli Hoeneß.

Sportvorstand Max Eberl wusste einmal mehr, die Bedeutung des Klub-Patrons herauszustellen: „Es ist das Außergewöhnliche, das Bayern München ausmacht: Dass Bayern ein Verein ist, der aus eigener Kraft gewachsen ist. Uli ist natürlich da zu nennen, der immer gesagt hat: Der Fan in Deutschland, in Bayern und um München herum ist das Elementare. Das ist die Wurzel des Vereins.“

Genau zu jener Basis will der FC Bayern am Ende der Saison zurückkehren. Nach 34 Bundesliga-Spieltagen, bestenfalls sechs Pokalrunden und mindestens acht Spielen in der Champions League könnte das finale Spiel der Saison, sicherlich das Wichtigste, in der Münchner Allianz Arena stattfinden: das Endspiel der Königsklasse.