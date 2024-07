Mourinho mit wildem Pflichtspieldebüt

Der frühere Wolfsburger Edin Dzeko war mit drei Toren der gefeierte Spieler im Team von Mourinho. Fenerbahce verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche in Istanbul.

Zuletzt stand „the special one“ Mourinho in Italien bei der AS Rom unter Vertrag, wurde dort aber Mitte Januar entlassen. In Istanbul folgte der zweimalige Champions-League-Sieger auf Ismail Kartal, der trotz nur einer Niederlage in 38 Ligaspielen und 99 Punkten hinter Stadtrivale Galatasaray nur Zweiter geworden war.