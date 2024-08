Champions League: 3. Runde der Qualifikation mit Fenerbahce, Salzburg, Rangers heute live im TV, Stream, Ticker

In der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation geht es bereits für einige große Klubs rund. Unter anderem ist José Mourinho mit Fenerbahce dran.

Noch vor dem ersten Spieltag in den europäischen Topligen geht es für viele große Vereine bereits um alles. Denn die 3. Runde in der Champions-League-Qualifikation steht an.