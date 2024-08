Champions League: Alle 36 Teilnehmer in der Übersicht

Nach den letzten Play-off-Spielen am Mittwochabend stehen alle 36 Teilnehmer für die Champions League fest. Die Auslosung für die neu eingeführte Hauptrunde findet am Donnerstag statt. Wer kann Titelverteidiger und Rekordsieger Real Madrid vom Fußball-Thron stoßen und das Finale in München gewinnen?