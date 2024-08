Champions League: Letzte vier Tickets vergeben

Das Teilnehmerfeld für die neue Saison in der Champions League ist komplett. Zagreb qualifiziert sich sicher, Bratislava feiert ein spätes Comeback.

Die Königsklasse ist komplett. Am Mittwochabend haben sich mit Dinamo Zagreb, Roter Stern Belgrad, OSC Lille und Slovan Bratislava die letzten vier Teams für die reformierte Champions League qualifiziert.

Nachdem sich Zagreb nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel bereits am frühen Abend mit einem 2:0 (1:0) eines der letzten Tickets gesichert hatte, zogen die anderen Teams am späten Abend nach.

In der Slowakei sorgte ein später Doppelschlag für Ekstase. Slovan Bratislava drehte mit den zwei ehemals in Deutschland aktiven Profis Kevin Wimmer (1. FC Köln, Hannover 96, Karlsruher SC) und Robert Mak (1. FC Nürnberg) in der Schlussphase die Partie gegen den FC Midtjylland und gewann mit 3:2 (1:1).