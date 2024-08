Champions League: Wann reist Bayern zu Flick? Dann wird die CL-Ligaphase terminiert

Die Ligaphase der neuen Champions-League-Saison wurde ausgelost. Alle 36 Teams wissen nun, auf welche acht Klubs sie treffen werden - doch die Reihenfolge und Terminierung steht noch aus. Die UEFA will am Samstag aufklären.

Nach der Auslosung der neuen Champions-League-Ligaphase wissen alle 36 Teams bereits, auf welche acht Gegner sie treffen werden. In welcher Reihenfolge und an welchen Tagen sie auf die Klubs treffen werden, steht hingegen noch nicht fest.

Am Wochenende werden auch diese Fragen geklärt sein, denn die UEFA wird den Spielplan mit den Daten und Uhrzeiten der Spiele am Samstag veröffentlichen. Der erste Spieltag wird dann am 17./18. und 19. September steigen.