Play-offs: RB ebnet Weg für die Champions League

SID 21.08.2024 • 23:06 Uhr Für die Salzburger wäre es die sechste Teilnahme an der Königsklasse in Folge. Auch die Young Boys Bern sind in den Playoffs erfolgreich.

Der ehemalige Klopp-Assistent Pepijn Lijnders hat mit RB Salzburg einen großen Schritt in Richtung Champions League gemacht! Im Play-off-Hinspiel setzte sich seine Mannschaft mit 2:0 (1:0) bei Dynamo Kiew durch und brachte sich so in eine optimale Position für das Rückspiel in der nächsten Woche.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dorgeles Nene (29.) schoss den österreichischen Vizemeister im polnischen Lublin in Führung, Maurits Kjaergaard (49.) erhöhte per Foulelfmeter. Für die Salzburger wäre es die sechste Teilnahme an der Königsklasse in Folge. Lijnders hatte - abgesehen von einer halbjährigen Unterbrechung 2018 - von 2015 bis Sommer 2024 mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool zusammengearbeitet.

CL-Playoffs: Gala gibt spät Handelfmeter her

Auch der Schweizer Meister Young Boys Bern war erfolgreich. Im Heimspiel gegen den türkischen Topklub Galatasaray Istanbul holte das Team um den Ex-Bochum-Profi Silvere Ganvoula einen 3:2 (2:0)-Sieg. Dank eines Doppelpacks von Joel Monteiro (3./45.+4) schien schon alles klar, doch der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi (66./72.) machte es nochmal spannend. Ein verwandelter Handelfmeter von Filip Ugrinic (86.) machte schließlich alles klar.

Sparta Prag befindet sich nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg bei Malmö FF in Schweden ebenfalls auf bestem Wege in die Champions League. Dänemarks Meister FC Midtylland und Slovan Bratislava trennten sich 1:1 (0:0).

{ "placeholderType": "MREC" }