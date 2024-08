Champions League: Letzte CL-Teilnehmer gesucht - Lille und Zagreb in Pole Position

In den Playoffs werden die letzten Teilnehmer für den Einzug in die Ligaphase der Champions League gesucht. Dabei erspielt sich ein kroatisches Topteam eine exzellente Ausgangsposition.

Dinamo Zagreb hat beste Chancen auf den Einzug in die Champions League! Die Kroaten gewannen das Play-off-Hinspiel gegen Qarabag Agdam souverän mit 3:0 (1:0) und verschafften sich für das Rückspiel in der kommenden Woche eine glänzende Ausgangsposition.

Champions League: Lille darf ebenfalls hoffen

CL: Bayern, Leipzig, Stuttgart, Dortmund und Leverkusen dabei

29 Champions-League-Teilnehmer stehen für die neue Königsklasse mit insgesamt 36 statt 32 Startern bereits fest. Die letzten sieben Teilnehmer werden in sieben Play-off-Duellen ermittelt. Am Mittwoch stehen vier weitere Hinspiele an. Unter anderem kämpft Österreichs Meister RB Salzburg gegen Dynamo Kiew um einen der begehrten Startplätze. Die Rückspiele finden am 27. und 28. August statt.