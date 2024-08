ZDF sichert sich TV-Rechte für die Champions League bis 2027

Das „Finale Dahoam“ hat einen Platz im Free-TV. Wie in den vergangenen Spielzeiten erhält das ZDF unter anderem die TV-Rechte für das Champions-League-Finale.

Das „Finale Dahoam“ hat einen Platz im Free-TV. Wie in den vergangenen Spielzeiten erhält das ZDF unter anderem die TV-Rechte für das Champions-League-Finale.

Das ZDF wird auch in den kommenden drei Spielzeiten das Finale der Champions League übertragen. In einem neuen Rechtevertrag mit der UEFA hat sich der Sender die Live-Rechte für das Endspiel gesichert. „Wir freuen uns, dass wir unserem Publikum auch weiterhin das Finale der UEFA Champions League live zeigen können, das 2025 in München stattfinden wird“, sagte ZDF-Sportchef Yorck Polus.