Alonso hofft auf Offensivpower gegen Milan

Gegen die Bayern ermauerte sich Leverkusen einen Punkt. In der Königsklasse soll die Offensive gegen den AC Mailand wieder glänzen.

Trainer Xabi Alonso erwartet von Bayer Leverkusen in der Champions League wieder mehr Offensivpower und Spielfreude. „Wir kennen unseren Stil“, sagte der Spanier und ergänzte mit Blick auf die Mauertaktik des Double-Gewinners gegen Bayern München (1:1): Im anstehenden Duell mit der AC Mailand rechne er am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) „nicht mit einem solchen Spiel in unserem Stadion“.