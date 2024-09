Bayern-Boss Eberl über Goretzka: "Leistungssport ist hart"

„Es gibt da momentan kein großes Gespräch. Es ist von Anfang an offen kommuniziert worden. Wir sprechen jedes Spiel noch mal darüber. Es ist von Anfang an ganz klar gesagt worden, es kann schwer werden. Es ist momentan so. Trotzdem ist Leon geblieben, damit ist Leon auch komplettes Mitglied dieses Kaders“, betonte Eberl vor dem Anpfiff bei DAZN.