Bayern wollen Rekordserie zum Start fortsetzen

Voller Fokus auf neue Bestmarken: Der FC Bayern will zum Start in die neue Champions League seine beeindruckende Rekordserie fortsetzen. Die Münchner haben in den vergangenen 20 Spielzeiten der Königsklasse ihr Auftaktspiel jeweils gewonnen. Die Tordifferenz beläuft sich dabei auf 51:5.

CL nun mit 36 statt 32 Teams

In dieser Saison gibt es die klassische Gruppenphase allerdings nicht mehr. Das neue Format mit 36 statt 32 Teams beinhaltet eine Ligaphase, in der die Bayern zunächst gegen acht verschiedene Teams spielen. "Auch wenn wir den Modus noch nicht gespielt haben, zählt jedes Spiel gefühlt noch ein bisschen mehr", sagte Kimmich: "Es ist jetzt nicht so wie in der Vergangenheit, dass man mit einem guten Start schon durch ist."