BVB-Star Nmecha: Unbemerkt zurück ins Rampenlicht

Das Debüt von Serhou Guirassy überstrahlte am Wochenende in Dortmund alles. Doch nicht weniger überraschend war der Startelf-Einsatz eines anders BVB-Stars: Felix Nmecha bekam beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim im defensiven Mittelfeld neben Pascal Groß den Vorzug vor Kapitän Emre Can und Marcel Sabitzer - der Lohn für seine harte Trainingsarbeit unter der Woche.

Der 23-Jährige war neben Niklas Süle, Julian Brandt und Serhou Guirassy gerade einmal einer von vier BVB-Profis, die in der Länderspielpause auf dem Rasen in Dortmund-Brackel gestanden hatten

Nmecha kämpft sich mit Trainingsfleiß zurück

„Ich bin da sehr entspannt und freue mich extrem, eine Luxussituation zu haben, wo ich mich entscheiden muss zwischen drei, vier sehr sehr guten Fußballern“, meinte Sahin, kündigte aber auch an, dass sowohl Can als auch Sabitzer wieder „infrage“ kommen.

Nmecha bleibt beim BVB hinter den Erwartungen

Nmecha brachte es in der abgelaufenen Saison auf 29 Einsätze, stand dabei aber nur 13-mal von Beginn an auf dem Platz (zwei Tore, zwei Vorlagen) - wohl auch wegen seiner zahlreichen Wehwehchen.

Verletzungen werfen Nmecha immer wieder zurück

Schon bei seinem Wechsel im vergangenen Sommer war er mit muskulären Problemen in Dortmund angekommen - ein erster Rückschlag für den Ex-Wolfsburger. Mitte November schien es so, als würde der 30-Millionen-Euro-Mann gerade so richtig in Schwung kommen, doch anhaltende Hüftprobleme warfen ihn erneut zurück.