Champions League ab heute auch mit veränderter Hymne

Champions-League-Hymne hat sich verändert

Wie die UEFA vor einigen Wochen mitteilte, hat Komponist Tony Britten die Orchestrierung „verbessert“ und die Musik mit einem handverlesenen Orchester und dem Chor Tenebrae neu aufgenommen. Unter anderem ging es darum, den Gesang mit der berühmten Textzeile „Sie sind die Besten, These are the champions“ mehr in den Vordergrund der Komposition zu rücken.