Champions-League-Fan Matthäus: Angezogene Handbremse unmöglich

Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schwärmt bereits vor dem ersten Spieltag der Champions League vom neuen Liga-Format der europäischen Königsklasse. "Vor allem die erste Phase ist Spannung pur. Man spielt im Endeffekt direkt oder auch indirekt gegen alle Mannschaften", meinte Matthäus in seiner skysport.de-Kolumne.

Erstmals seit Einführung der Champions League vor mehr als 30 Jahren findet die Vorrunde in einem Liga-Format mit 36 Mannschaften statt in Vierer-Gruppen mit zuletzt 32 Teams statt. Für jeden Klub stehen anstelle von Hin- und Rückspielen gegen drei Gegner zunächst jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele immer gegen andere Kontrahenten auf dem Programm. Die acht besten Klubs der Gesamttabelle sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Klubs auf den 16 nächsten Plätzen müssen in acht Play-offs. Durch die Vergrößerung umfasst das Programm nunmehr 189 Begegnungen und nicht mehr 125 Spiele.