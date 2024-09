Champions League: Kartenflut bei Bayern-Auftakt?

Der FC Bayern empfängt Dinamo Zagreb zum Champions-League-Auftakt. Die Leitung übernimmt ein spanischer Unparteiischer, der in der Vergangenheit durch eine besonders harte Linie aufgefallen ist.

Wenn am Dienstag der FC Bayern München gegen Dinamo Zagreb in die neue Champions-League-Saison startet, wird Juan Martinez Munuera als Schiedsrichter fungieren. Der 42-Jährige hat bereits 222 Spiele geleitet, 205 davon in LaLiga.