Champions League: Nazi-Eklat um Flick-Banner!

Während des Champions-League-Spiels zwischen AS Monaco und dem FC Barcelona sorgt ein Banner im Gästefanblock der Katalanen für Entsetzen. Auf diesem ist eine Anspielung auf die NS-Zeit zu lesen. Barca-Vizepräsidentin Maria Elena Fort verurteilt die Aktion aufs Schärfste.

Nazi-Eklat beim FC Barcelona! Während des Champions-League-Spiels zwischen AS Monaco und den Katalanen (2:1) kam es zu einem erschreckenden Vorfall im Gästefanblock der Katalanen.

Ein Banner mit nationalsozialistischem Bezug sorgte für Aufsehen und Entsetzen. Auf schwarzem Hintergrund prangte in weißer Schrift der Schriftzug „Flick Heil“, wobei das „H“ in Frakturschrift gehalten war, die im Nationalsozialismus häufig verwendet wurde.

Barca-Vizepräsidentin mit harscher Kritik

In den sozialen Medien wurde die Aktion scharf kritisiert. Barca-Vizepräsidentin Maria Elena Fort verurteilte das Plakat aufs Schärfste, bezeichnete die Aktion in einer Nachricht auf X als „unwürdig. Beschämend. Ekelhaft und traurig, dass jemand, der behauptet, den Club zu lieben, so handelt. Alles hat eine Grenze. Es darf sich nie wiederholen. Nie wieder.“