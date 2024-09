Darum fehlt Pavlovic in Bayerns CL-Kader

Aleksandar Pavlovic fehlt in der A-Liste des Champions-League-Kaders von Bayern München. Der DFB-Schützling wird aber dennoch für den FCB in der Königsklasse auflaufen dürfen.

Aleksandar Pavlovic fehlt in der A-Liste des Champions-League-Kaders von Bayern München. Der DFB-Schützling wird aber dennoch für den FCB in der Königsklasse auflaufen dürfen.

Als der FC Bayern am Mittwoch seinen Kader für die Champions-League -Ligaphase bekanntgab, dürfte einigen Fans aufgefallen sein, dass der Name Aleksandar Pavlovic nicht in der Liste vorkommt.

Grund zur Aufregung gibt es hierbei aber nicht, denn der Mittelfeldmann wird dennoch für die Münchner in der Champions League auflaufen können. Hintergrund: Neben der A-Liste, in der die Münchner maximal 25 Spieler nominieren können, dürfen Spieler auch in einer B-Liste gemeldet werden. In diese darf ein Klub eine unbegrenzte Anzahl an Eigengewächsen eintragen lassen - und Pavlovic fällt unter diese Kategorie.