Der FC Bayern und das Finale dahoam: "Es tat so weh"

Mit dem FC Bayern verliert Diego Contento 2012 in der Champions League das „Finale dahoam“. Eine Wunde, die lange nicht heilt.

Mit dem FC Bayern verliert Diego Contento 2012 in der Champions League das „Finale dahoam“. Eine Wunde, die lange nicht heilt.

Diese Partie verfolgte Diego Contento noch lange. Im Mai 2012 stand das einstige Bayern -Eigengewächs mit dem Rekordmeister im Champions-League -Finale. Die Partie in der heimischen Allianz Arena endete allerdings in einer dramatischen Pleite, die bei dem heute 34-Jährigen Spuren hinterlassen hat.

„Es war das beste Spiel meiner Karriere und zugleich mein schlimmster Albtraum“, erinnerte sich Contento in der aktuellen Ausgabe des Bayern-Mitgliedermagazins 51 zurück. Lebhaft in Erinnerung sind dem inzwischen zurückgetretenen Spieler vor allem der späte Ausgleich durch Chelsea-Stürmer Didier Drogba und die fantastische Atmosphäre in der Arena. „Ein Champions-League-Finale im eigenen Stadion spielen zu können, mehr geht nicht.“