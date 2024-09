FC Bayern: Neuer leidet mit Goretzka

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer hat Leon Goretzka den Rücken gestärkt. „Im Grunde genommen leiden wir Spieler auch mit, die ihn sehr lange kennen und ihn als Mensch und Spieler sehr schätzen. Leon ist immer ein wichtiger Faktor auf dem Platz gewesen, und deshalb wünscht sich auch jeder, dass er wieder auf dem Platz mit uns kickt. Ich glaube an ihn“, sagte Neuer vor dem Start in die Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Dinamo Zagreb.

Der 57-malige Nationalspieler Goretzka galt vor der Saison als Verkaufskandidat beim Rekordmeister, es gab aber keinen Abnehmer. Am Samstag fehlte der 29-Jährige beim 6:1 der Bayern in Kiel wie schon zum Auftakt im DFB-Pokal in Ulm (4:0) im Kader. Dennoch: "Er ist bis in die Haarspitzen motiviert, das sieht man in jedem Training. Ich bin fest davon überzeugt, dass seine Zeit kommen wird", betonte Neuer.