Flick will Siegesserie in Monaco ausbauen

SID 19.09.2024 • 05:57 Uhr Fünf Siege in fünf Spielen hat Barca unter dem früheren Bundestrainer gesammelt. Zum Start der Champions League soll es so weitergehen.

Vor seiner Rückkehr auf die europäische Bühne zeigt sich Hansi Flick selbstbewusst, das 4:1 des FC Barcelona beim FC Girona hat den Glauben an die Stärke seiner Mannschaft wachsen lassen. "Das war ein Match auf Champions-League-Niveau", sagte Barca-Trainer Flick vor dem Duell bei der AS Monaco am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN): "Das Pressing und die Intensität der Mannschaft waren beeindruckend."

Mit den Katalanen hat der frühere Bundestrainer einen Traumstart in die spanische Primera Division hingelegt - fünf Siege in fünf Spielen hatten Flick nicht alle Beobachter zugetraut. Der klare Sieg beim Champions-League-Konkurrenten Girona war das erhoffte Ausrufezeichen vor dem Start der Königsklasse, die in Barcelona einen immens großen Stellenwert besitzt. Das weiß auch Flick.