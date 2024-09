Gittens macht den Unterschied: "Er hat uns sehr geholfen"

Der ebenfalls eingewechselte Serhou Guirassy sei "sehr präsent gewesen" und habe "die Bälle sehr gut festgemacht". Kurz vor Schluss überließ Can Guirassy die Aufgabe des Elfmeterschützen - und der neue Stürmer nutzte die Gelegenheit zu seinem ersten Treffer im BVB-Trikot (90.+5). Dass Dortmund derart viele starke Spieler im Kader hat, die alle auf Einsatzzeiten drängen, sei "gut", denn "wir müssen uns gegenseitig pushen", sagte Can: "Der Konkurrenzkampf ist gut für uns."

In Belgien habe der BVB zum Champions-League-Auftakt "keine Topleistung" gezeigt. "Aber wir nehmen den Sieg mit. Es ist nicht einfach, hier zu spielen. Am Ende haben wir verdient gewonnen", so Can, der jedoch auch noch Luft nach oben sah: "Wir haben nicht so viele Lösungen gehabt im letzten Drittel. Und auch die Konterabsicherung muss besser werden."