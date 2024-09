Gute Nachricht für Fans! Ticket-Neuerung im europäischen Fußball

Diese Nachricht sorgt ziemlich sicher für gute Laune bei den Fans von Fußball-Vereinen, die in den nächsten Jahren in internationalen Wettbewerben antreten.

Schon in dieser Spielzeit werden die Anhänger deutliche Unterschiede merken. In der Champions League dürfen die Gastgeber nur noch maximal 60 Euro für Tickets verlangen, in der Europa League 40 Euro und in der Conference League 20 Euro.