Hitzlsperger: Emery "ein absoluter Glücksfall" für Villa

Für "The Hammer" Thomas Hitzlsperger ist der Spanier Unay Emery der Schlüssel zum Erfolg bei seinem Ex-Klub Aston Villa. Die Investoren würden "gute Entscheidungen treffen. Die beste war, Unai Emery als Trainer zu holen, seine Wünsche zu erfüllen, mit seinem Staff, mit Monchi als Landsmann, als Sportdirektor. Emery braucht diese Freiheit und Unterstützung", sagte Hitzlsperger vor dem Champions-League-Spiel von Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Bayern München dem kicker.

Emery sei "ein absoluter Glücksfall, obgleich natürlich auch ein gewisses Risiko mitschwingt, wenn man einen Trainer mit so vielen Freiheiten ausstattet". Grundsätzlich wisse der 52-Jährige jedoch, so Hitzlsperger, "wie man Erfolg auf europäischer Bühne hat".

Die Bayern werden laut Hitzlsperger bei Aston Villa "schnell die absolute Freude spüren, die im Stadion, in der Stadt über den Einzug in die Champions League herrscht. Im Villa Park wird eine grandiose Stimmung herrschen."

Hitzlspeger spielte von 2000 bis 2005 bei Aston Villa. Er habe damals "nicht auf dem Schirm", gehabt, "wie groß der Klub ist, auch wenn sie mir das natürlich mit Blick auf den Europacupsieg 1982 gegen Bayern erzählt haben. Aber das stimmte. Und ich habe nirgendwo mehr so eine Dankbarkeit erlebt, wie sie einem dort von den Fans entgegengebracht wird, auch Jahre später noch. Und meinen Spitznamen 'The Hammer' habe ich den Villa-Fans zu verdanken", sagte der frühere Nationalspieler, der in der Jugend beim FC Bayern aktiv gewesen war.