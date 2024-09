Khedira: VfB muss im Bernabeu mutig sein

Sami Khedira spielte für den VfB Stuttgart und Real Madrid - und der Rio-Weltmeister weiß genau, worauf es für die Schwaben im Fußball-Tempel Santiago Bernabeu ankommt. „Aus meiner Sicht gibt es nur eine Lösung: Mutig sein!“, sagte der 37-Jährige vor dem Duell seiner Ex-Klubs am Dienstag (21.00 Uhr/ Prime Video ) zum Start in die Champions-League -Saison bei vfb.de.

"Sobald das Ambiente und die ganze Kulisse einschüchternd wirkt, hast du verloren. Der Schlüssel liegt darin, die Magie in dem Stadion zu nutzen und in einen Flow zu kommen", sagte Khedira, der mit Juventus Turin auch als Gegner bei Real aufgetreten war. Madrid könne "in diesem Stadion jederzeit etwas Besonderes kreieren – auch noch in der 91., 92. oder gar 97. Minute", warnte er: "Mut und absolute Konzentration sind der Weg, um im Bernabeu zu bestehen."