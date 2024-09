Neue Bayern-Doku enthüllt kuriose Kabinen-Szene um Tuchel

In der Dokumentation Chasing Wembley gewährt der FC Bayern einen Blick hinter die Kulissen der vergangenen Saison. Dabei taucht eine bemerkenswerte Geschichte über Thomas Tuchel und einen Hund auf.

In der neuen Dokumentation Chasing Wembley gewährt der FC Bayern Einblicke in die Champions-League -Nächte der vergangenen Saison - auch aus der Kabine. Dort kommt plötzlich eine kuriose Szene um Ex-Trainer Tuchel zum Vorschein.

Kuriose Tuchel-Szene: „Konny gets a dog!“

Durch den 1:0-Heimsieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Arsenal erreichte der deutsche Rekordmeister erstmals seit 2020 wieder in ein Champions-League-Halbfinale. Entsprechend wurde in der Kabine gefeiert.

Bei Tuchels Kabinenansprache herrschte ausgelassene Stimmung und plötzlich brüllte der Coach: „Konny (Konrad Laimer, Anm. d. Red.) gets a dog!“ und die gesamte Mannschaft begann zu applaudieren. Der ein oder andere konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Im Hintergrund lief passenderweise der Song „Who Let the Dogs Out“ von Baha Men, den Kabinen-DJ Eric Maxim Choupo-Moting geistesgegenwärtig aufgelegt hatte.