Champions League: „Es geht ins Ungewisse“ - BVB-Coach Sahin freut sich

Die Champions League wurde grundlegend reformiert. Selbst Trainer und Spieler wissen nicht genau, was sie erwartet.

Die Champions League wurde grundlegend reformiert. Selbst Trainer und Spieler wissen nicht genau, was sie erwartet.

Nuri Sahin erlebt mit Borussia Dortmund in der Champions League einen doppelten Aufbruch ins Abenteuer. Der 36-Jährige wird am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) beim FC Brügge sein Königsklassen-Debüt als Chefcoach geben - und das in einem grundlegend reformierten Format mit einer einzigen 36er-Tabelle.