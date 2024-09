Kurios! Real-Star Endrick mit Blitzhochzeit vor Stuttgart-Spiel

Bei Brasiliens Fußballtalent Endrick scheint alles ein bisschen schneller zu gehen. Profi-Debüt mit 16 Jahren, mit 17 erster Einsatz und erstes Tor in der Selecao, seit dem 21. Juli volljährig sowie offiziell Neuzugang bei Real Madrid - und nun auch schon verheiratet. Über Instagram verkündeten der Mittelstürmer von Spaniens Topklub und das drei Jahre ältere brasilianische Fotomodell Gabriely Miranda ihre Blitzhochzeit.

Sie zitierte dort passend den Evangelisten Matthäus aus der Bibel. "So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott zusammengefügt hat, kann niemand trennen." Dazu der Satz: "Endlich verheiratet."

Endrick und Real treffen auf Stuttgart

Endrick und Miranda waren erst im vergangenen Oktober zusammengekommen. Der 18-Jährige wurde am Samstag beim 2:0 im Ligaspiel bei Real Sociedad in der Schlussminute für Superstar Kylian Mbappe eingewechselt und steht im Kader für das Champions-League-Duell mit dem VfB Stuttgart am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).