Rose warnt vor Atletico: "Da rollt was auf uns zu"

Marco Rose fordert von seinen Profis bei RB Leipzig volle Konzentration auf die Herausforderung Atletico Madrid. "Wir wollen bei uns bleiben, haben unsere Idee von Fußball. Es ist natürlich ein emotionales Stadion, emotionale Fans, ein emotionales Team mit einem emotionalen Trainer", sagte der Leipziger Trainer vor dem Champions-League-Duell am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) beim spanischen Spitzenteam.

Rose kann in Spanien wieder auf Mannschaftskapitän Willi Orban zählen, der in der Liga wegen einer Roten Karte zuletzt zusehen musste. "Er ist unser Kapitän und wird von Beginn an spielen", verriet der Trainer.