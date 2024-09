Rose will Atletico-Pleite schnell abhaken

Trainer Marco Rose von RB Leipzig will die späte Champions-League-Niederlage bei Atletico Madrid schnell abhaken. "Wir spielen am Sonntag schon wieder. Wir haben gar nicht viel Zeit, uns lange damit aufzuhalten", sagte Rose am Donnerstag nach dem 1:2 (1:1) zum Königsklassen-Auftakt in der spanischen Hauptstadt. Durch ein Kopfball-Tor von Jose Maria Gimenez (90.) hatten die Sachsen die Partie unglücklich verloren.