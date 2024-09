Sami Khedira von anstehendem VfB-Highlight elektrisiert

Khedira freut sich auch auf Turin

Khedira trug in seiner aktiven Spielerkarriere sowohl das Trikot der Stuttgarter als auch das der Königlichen. Zunächst spielte er von 2006 bis 2010 für den VfB und feierte 2007 die deutsche Meisterschaft. Danach wechselte der heute 37-Jährige in die spanische Hauptstadt, wo er unter anderem 2014 die Champions League gewann.

Kein Wunder also, dass die Vorfreude bei Khedira seit der Auslosung groß ist. „Ich habe während meiner bei vier Vereinen gespielt: Ein paar Monate bei Hertha BSC, die meiste Zeit in Stuttgart, fünf Jahre bei Real Madrid, nochmal fünfeinhalb Jahre bei Juventus Turin - und genau diese Vereine treffen aufeinander“, so Khedira, der dementsprechend auch das Auswärtsspiel in Turin hervorhob.