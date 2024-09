Sammer: "Das wird die Spieler nicht killen"

Der 56-Jährige sieht die Belastung der Stars trotz vieler Wettbewerbe in Grenzen.

Ex-Europameister Matthias Sammer hält die Belastung der Stars trotz der Aufblähung der internationalen Fußball-Wettbewerbe für vertretbar. "Du kannst als Spieler nicht verlangen, dass dir der Verein 18 oder 20 Millionen geben soll, aber gleichzeitig hätte man gerne weniger Spiele und mehr Urlaub. Du kannst nicht mehr nehmen und weniger geben. Das wird die Spieler nicht killen", sagte der Prime-Video-Experte bei einem Termin am Mittwoch in München und fügte an: "Die Guten finden Antworten, die Schlechten resignieren."