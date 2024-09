"Scheiß Standard-Tor": Undav "sauer" auf Rüdiger

Der verhinderte Schwaben-Held Deniz Undav war "stocksauer" auf Spielverderber Antonio Rüdiger. "Wir hatten die Kontrolle und müssen die Dinger in der ersten Halbzeit machen. Aber dann kassieren wir dieses scheiß Standard-Tor", schimpfte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem unglücklichen 1:3 (0:0) des deutschen Vizemeisters zum Auftakt in die Champions League bei Titelverteidiger Real Madrid.

Dieses sch... Tor ging ausgerechnet auf das Konto des früheren Schwaben Rüdiger. Der Nationalmannschafts-Kumpel von Undav brachte Real mit seinem Kopfballtor nach einer Ecke auf die Siegerstraße (83.) - und sah seinen Treffer ganz unsentimental. "Ich bin sehr glücklich mit meinem Tor zur Führung, denn es war gegen mein Ex-Team", sagte der Innenverteidiger: "Aber in der ersten Hälfte waren wir ziemlich schlecht."

Vor dem Rüdiger-Tor hatte Undav ebenfalls nach einem Eckball per Kopf (68.) die Führung der Spanier durch Superstar Kylian Mbappe (46.) ausgeglichen. "Das ist der Riecher, den ich habe", kommentierte Undav sein Tor: "Den habe ich von Geburt an." Das brasilianische Wunderkind Endrick sorgte für den Endstand (90.+6).

"Es war ein typisches Real-Madrid-Spiel. Aber es wird weitergehen, wir müssen das Ganze gut einordnen. Wir werden bald wieder in der Champions League antreten - und versuchen, es dann besser zu machen", sagte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß, der mit seiner Mannschaft am Sonntag in der Bundesliga auf Borussia Dortmund trifft, bei Amazon Prime: "Wir werden viele gute Dinge mitnehmen - vor allem Erfahrung auf allerhöchstem Niveau. Jetzt kommt Dortmund. Da laufen wir nicht Gefahr, den Fokus zu verlieren."