Gelungene Champions-League-Premiere für Heidenheim-Held

Jan-Niklas Beste und Benfica Lissabon haben einen erfolgreichen Start in der Champions League hingelegt.

Der portugiesische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Donnerstag 2:1 (2:0) bei Roter Stern Belgrad durch. Der ehemalige Heidenheimer wurde in der 88. Minute eingewechselt und feierte damit seine Premiere in der Königsklasse.