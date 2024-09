Wahnsinn von Real-Juwel! "Wenn er verschießt, bringe ich ihn um"

SPORT1 18.09.2024 • 07:41 Uhr Im Spiel zwischen Real Madrid und dem VfB Stuttgart ist es der 18-Jährige Endrick, der per sehenswertem Fernschuss zum 3:1 Entstand trifft. Von seinen Teamkollegen erhält er dafür Lob, auch Carlo Ancelotti findet positive Worte für das Talent.

Ein Supertalent hat beim Auftaktsieg von Real Madrid in der Champions League den Schlusspunkt gesetzt. Und was das für ein Schlusspunkt war!

{ "placeholderType": "MREC" }

„Endrick hat Eier, Mut zu schießen“, sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 3:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart anerkennend.

Der junge Stürmer sollte dabei erst einmal auf der Bank Platz nehmen, wie bereits in den vier Ligapartien zuvor. In der 80. Minute durfte Endrick dann aber sein Debüt in der Champions-League feiern, für ihn verließ Mittelfeldmotor Jude Bellingham den Platz - der Youngster belohnte sich prompt!

In der 95. Minute, wenige Sekunden vor dem Ende der Nachspielzeit nahm sich Endrick ein Herz, lief einmal über das halbe Spielfeld und hielt einfach mal drauf. Aus 23 Metern in zentraler Position traf der junge Brasilianer per Flachschuss ins rechte untere Eck, zum 3:1 Entstand. Alexander Nübel berührte den harten Abschluss zwar noch, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Endrick? „Wenn er verschießt, bringe ich ihn um“

Beachtlich war dabei vor allem, dass Real bei dem Konter mit drei Spielern auf das VfB-Tor zulief, nur ein Verteidiger hätte noch eingreifen können. Endrick hatte Superstar Vinicius Jr auf der einen Seite als Anspielstation, auf der anderen wartete Superstar Kylian Mbappé. Er bediente keinen von beiden, was vor allem Letzteren etwas irritiert zurückließ. Während Endrick jubelnd abdrehte, hob Mbappé achselzuckend die Arme.

Blanco-Trainer Ancelotti fand nach dem Spiel derweil weitere lobende Worte für das Ausnahme-Talent, die allerdings auch einen mahnenden Unterton hatten: „Es war der letzte Ball des Spiels, aber die beste Lösung war, den Vorteil des Drei-gegen-Eins zu nutzen. Das Ziel ist es, ein Tor zu schießen, und er hat die beste Lösung gefunden.“

Auch Endricks Landsmann Rodrygo zeigt sich begeistert von dem Treffer des 18-Jährigen, doch auch bei ihm schwang ein bisschen Unglaube mit: „Endrick ist verrückt, er hat etwas getan, was niemand tun würde. Ich freue mich sehr für ihn, in der Champions League zu treffen, ist etwas Besonderes und er muss eine Menge Freude empfinden“

Thibaut Courtois, der nach dem Spiel zum MVP gekürt wurde, konnte sich ein wenig Witzelei nach dem Spiel nicht verkneifen. „Wenn er verschießt, bringe ich ihn um“, sagt der Real-Torhüter schmunzelnd zu der Überzahlsituation, fügte aber lobend hinzu: „aber er hat ihn und alle anderen dazu gebracht, den Mund zu halten. Er hat Selbstvertrauen und einen superstarken Schuss. Er zeigt seine Persönlichkeit, indem er den Ball nicht an Vinicius oder Mbappé weitergibt“

{ "placeholderType": "MREC" }

Ziemlich viel Lob für Endrick, der im Sommer für 60 Millionen von Palmeiras zum weißen Ballett gewechselt ist. Für Endrick ist es bereits das zweite Tor im Real-Trikot, nachdem er bereits in der Liga treffen konnte.