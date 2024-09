In Rotterdam trifft der Jungstar schon in der ersten Halbzeit zweimal für Bayer Leverkusen.

Florian Wirtz hat in seinem ersten Spiel in der Champions League gleich deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Der Offensivstar von Bayer Leverkusen traf bei seinem Debüt in der Königsklasse bei Feyenoord Rotterdam in der ersten Halbzeit bereits doppelt: Zwei Tore waren vor ihm noch keinem deutschen Spieler bei der Premiere gelungen. Der 21-Jährige erzielte schon in der fünften Minute die Führung für den deutschen Doublegewinner, dann legte er das 3:0 nach (36.).