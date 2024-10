Bayer in Brest ohne Boniface

Torjäger Victor Boniface fehlt dem deutschen Fußball-Meister Bayer Leverkusen im Champions-League-Spiel bei Stade Brest am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN). Der Nigerianer hatte am Sonntag bei einem Autounfall leichte Verletzungen an der linken Hand erlitten und verzichtete auf die Reise nach Frankreich. Seinen Ausfall bestätigte Trainer Xabi Alonso am Dienstagabend.