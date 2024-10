Bayern ohne Kane? "Ich bin kein Arzt"

Der FC Bayern kann im Champions-League-Spiel beim englischen Vertreter Aston Villa aller Voraussicht nach auf Superstar Harry Kane setzen. Der Mittelstürmer, der im Bundesliga-Gipfel gegen Bayer Leverkusen (1:1) eine Knöchelblessur erlitten hatte, nahm am Dienstagnachmittag am Abschlusstraining in München teil.