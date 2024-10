Pikante Aussage von BVB-Coach Sahin bei PK: Das steckt dahinter

BVB muss auf Spieler verzichten

Der ehemalige türkische Nationalspieler hatte 2011 einen Sechsjahresvertrag in Madrid unterschrieben, sollte am Ende aber nur eine Saison lang für Real spielen.

Sahin-Rückkehr nach Dortmund

Trotz der einen oder anderen bitteren Erfahrung als Spieler in Madrid blickte Sahin bei der Pressekonferenz aber auch stolz auf seine Zeit dort zurück: „Es war immer mein Traum, für Real Madrid zu spielen.“ Auch privat hat Sahin seine Zeit in Madrid in besonderer Erinnerung: Sein inzwischen 13 Jahre alter Sohn kam in Madrid zur Welt