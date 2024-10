BVB ohne erkrankten Malen gegen Glasgow

Borussia Dortmund muss im Champions-League -Duell mit Celtic Glasgow am Dienstagabend (21.00 Uhr/ Prime Video ) kurzfristig auf Offensivspieler Donyell Malen verzichten. Der Niederländer „fehlt krankheitsbedingt“, teilte der Fußball-Bundesligist im Vorfeld des ersten Heimspiels im laufenden Wettbewerb mit. Der BVB war mit einem 3:0 beim FC Brügge in die Königsklasse gestartet.

Trainer Nuri Sahin schickt gegen den schottischen Meister die identische Startelf wie beim 4:2 gegen den VfL Bochum aufs Feld. Die offensive Dreierreihe bilden Karim Adeyemi, Julian Brandt und Jamie Gittens. Davor stürmt Serhou Guirassy. Kapitän Emre Can spielt in der Mittelfeldzentrale neben Pascal Groß. In der Innenverteidigung erhalten Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck erneut den Vorzug vor Niklas Süle.