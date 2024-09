Champions League: Später Doppelpack! Joker Gittens rettet BVB in Brügge

Zunächst brachte Gittens das Team von Trainer Nuri Sahin nur acht Minuten nach seiner Einwechslung mit einem doppelt abgefälschten Schuss (76.) in Führung. In der Schlussphase sorgte er für die Entscheidung (86.). Der ebenfalls eingewechselte Serhou Guirassy sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter (90.+5) für den Endstand. Guirassy feierte damit seine Torpremiere für Dortmund.

Brandt: „Viel Abnutzungskampf“

„Es war viel Arbeit und viel Abnutzungskampf. Zum Ende hat man dann gemerkt, dass die Räume größer wurden, weil Brügges Kräfte nachgelassen haben. Am Ende zeichnet es uns aus, dass unsere Bank die Tore macht. Das zeigt, dass wir in der Breite einen guten Kader haben“, sagte Julian Brandt anschließend bei DAZN . „Es war tough, aber wir haben das heute hingekriegt.“

Guirassy zunächst nur auf der Bank

Flutlicht, ein enges Arbeiterstadion aus bröckelndem Beton mitten im Wohngebiet, dazu belgischer Kirmes-Techno in sagenhafter Lautstärke - spätestens beim Betreten des Rasens wussten die BVB-Profis, was sie erwarten würde. „Es kribbelt“, sagte Sahin vor seiner Premiere als Cheftrainer in der Königsklasse dennoch: Er beschwor die „Balance gegen einen Gegner, der sich in offensiven Kontern sieht“. Das erwies sich als richtige Einschätzung.