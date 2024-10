Champions League: Barcelona, ManCity, Arsenal, PSG heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 01.10.2024 • 18:00 Uhr Am 2. Spieltag der Champions League gibt es interessante Begegnungen zu verfolgen. So empfängt unter anderem der FC Barcelona die Young Boys Bern. So sehen Sie die Partien live im TV, Stream und im Liveticker.

In der Champions League steht der zweite Gruppenspieltag auf dem Programm. Auch abseits der deutschen Teams finden dabei spannende Begegnungen statt. So empfängt unter anderem der FC Barcelona mit Cheftrainer Hansi Flick die Young Boys Bern aus der Schweiz (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Die Blaugrana steht dabei bereits unter Druck. Am ersten Spieltag der Königsklasse unterlagen die Katalanen gegen die AS Monaco mit 1:2, mussten nach der Roten Karte gegen Eric Garcia in der zehnten Minuten den Großteil der Partie in Unterzahl absolvieren. Umso wichtiger ist es also, dass gegen den Schweizer Vertreter Punkte gelingen, um nicht noch weiter ins Hintertreffen zu geraten. Die Young Boys verloren ihrerseits das erste Spiel gegen Aston Villa mit 0:3.

So können Sie die Champions League heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN, Amazon Prime

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Nach der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen steht bei Barca erneut Ersatzkeeper Inaki Pena im Tor, auch bei den Young Boys wird ein Backup-Keeper im Kasten stehen. So kündigte Coach Patrick Rahmen an, dem etatmäßigen Torhüter David von Ballmoos eine Pause zu gönnen, stattdessen darf der 22-jährige Marvin Keller ran.

Topduell zwischen Arsenal und PSG

Das wohl namhafteste Duell am Dienstagabend steigt derweil in London. Dort empfängt der FC Arsenal den französischen Topklub Paris Saint-Germain (ab 21 Uhr im LIVETICKER). PSG siegte am ersten Spieltag gegen den FC Girona knapp mit 1:0, die Gunners wiederum kamen gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.