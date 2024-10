Champions League: BVB-Gala! Aber Sammer stellt Forderung

Auch Matthias Sammer schwärmte danach von der Performance, richtete als Berater des Klubs den Blick aber auch bereits wieder nach vorn und stellte Forderungen. „Für mich setzt so ein Spiel immer Maßstäbe. Ich kann mich immer freuen über so einen Abend, aber gleichzeitig habe ich im Hinterkopf: Union Berlin am Samstag, der Alltag“, meinte der Routinier auch in seiner Rolle als Amazon-Prime-Experte. Und fügte an: „Wie geht der Klub und wie gehen die Spieler damit auch wieder um? Das ist wichtig.“